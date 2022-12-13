Синоптик Тишковец предупредил о снегопадах, которые начнутся вечером 13 декабря 2022 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о новых снегопадах. Не успели окончательно растаять прошлые сугробы, как центральную часть страны накроет новая полоса осадков.

Снегопад начнется вечером во вторник, после 21:00. Снег будет идти достаточно интенсивно, движение на дорогах замедлится. В городе выпадет до 12-17 мм осадков. Это примерно 25% месячной нормы.

Снег будет идти до 14 декабря, до 14-15 часов дня.

- Сугробы вырастут с 5 до 10-15 см. Температура воздуха в течение суток понизится до -8...-3, – написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик рекомендовал отложить поездки на утро, а на дорогу планировать больше времени, так как погодные условия будут сложными. Гололед, который сохраняется сейчас, покроет снегом, что усложнит движение.

Он порекомендовал планировать поездки на утро в соответствии со снежным прогнозом и с учетом скользкой дороги, сообщает РИАМО.

Желтый уровень погодной опасности был объявлен на территории столицы и Московской области из-за гололедицы. Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 15 декабря, передает Москва 24.

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердил, что Москве будет влиять холодный атмосферный фронт. В связи с этим в российской столице по-прежнему будет облачно, сообщает "360".