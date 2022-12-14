Сергунина: В Москве впервые пройдет выставка «Находки в реставрации»

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

С 15 по 23 декабря в столице в Московском архитектурном институте (МАРХИ) впервые состоится выставка «Находки в реставрации». Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, на экспозиции будут представлены элементы лепного декора и художественного оформления, старинные предметы быта, фотографии и документы. Все это нашли специалисты во время реставрации разных памятников истории города.

«Выставку приурочили к завершению Года культурного наследия народов России. Всего будет представлено порядка 70 экспонатов. Среди них есть и находки из исторических павильонов ВДНХ. Реставрация этого комплекса — один из крупнейших подобных проектов в городе. Специалисты сделали там множество открытий. Например, они нашли горельеф “Праздничный Ленинград”, архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники», — подчеркнула Наталья Сергунина.

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

КОНКРЕТНО

Среди экспонатов:

- фанерная вывеска с поздним названием павильона «Юные натуралисты и техники» на ВДНХ, найденная на фасаде за зашивкой из фанеры во время реставрации здания;

- орден Ленина, который являлся частью экспозиции павильона № 71 на главной выставке страны;

- макет картуша павильона № 17 «Лесная промышленность» на ВДНХ;

- старинные кирпичи и напольная плитка Московского воспитательного дома. Их привезут на выставку прямо с реставрационных площадок;

- образцы исторических строительных материалов Дома Наркомфина;

- подлинное дверное полотно с витражом дома Абрикосовых;

- маскарон херувим (выпуклый лепной орнамент в виде маски);

- колокольный язычок из храма Апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе;

- печные изразцы;

- аптечная глиняная посуда и ларец, облицованный пластинами из малахита, найденные в Малороссийском подворье на улице Маросейка.

«Чаще всего находки ассоциируются с археологией, но реставрация - это тоже постоянные открытия, - отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Именно реставрационные находки помогают специалистам восстановить подлинный облик памятников архитектуры, а также узнать больше о жизни их владельцев».

Напомним, сейчас московские специалисты занимаются реставрацией 700 памятников архитектуры. Всего за последние 12 лет в столице обновили 1,9 тысячи объектов культурного наследия.

КУДА ПРИХОДИТЬ

Экспозиция находится в галерее ВХУТЕМАС при Московском архитектурном институте.

Адрес: улица Рождественка, дом 11/4, корпус 1, строение 4.

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Вход свободный.