Вице-мэр Ефимов: производства и технопарки в рамках комплексного развития территорий дадут городу 108 тысяч новых рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В Москве действует программа комплексного развития территорий, ее также называют редевелопмент. На территории бывших промзон и земель, которые в настоящий момент используют неэффективно, инвесторы организуют новые производства или жилые кварталы. С начала 2022 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила 79 проектов комплексного развития территорий. 27 из них предусматривают возведение новых технопарков или производств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Из общего числа одобренных городом в этом году проектов комплексного развития территорий каждый третий предусматривает строительство производств или технопарков. Общая площадь промышленных объектов составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря им в Москве появится более 108 тысяч новых рабочих мест, – рассказал Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, одобренные комиссией проекты редевелопмента также предусматривают строительство социальной, общественно-деловой и жилой недвижимости.

Не всегда проекты инвесторов принимают с первого раза. Некоторые одобренные проекты рассматривали повторно, чтобы детализировать параметры будущих объектов. Основной упор делают на создание высокотехнологичных предприятий, образовательной, спортивной и социальной инфраструктур.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, по итогам редевелопмента предприятия и технопарки появятся в 21 районе столицы.

— Больше всего рабочих мест будет создано в Северо-Восточном административном округе – 40,6 тысячи. В Западном административном округе появится 27,4 тысячи вакансий, а в Юго-Восточном административном округе – около 14 тысяч новых предложений о трудоустройстве, – уточнил Максим Гаман.

Также две тысячи рабочих мест появятся в Зеленограде, около одной тысячи на северо-западе столицы. На севере и юге города шесть тысяч и четыре тысячи рабочих мест соответственно. В Восточном округе запланировано появление еще 12,8 тысячи потенциальных вакансий по итогам редевелопмента.

Программа комплексного развития территорий стартовала в 2020 года с преобразования промзоны «Октябрьское Поле». Суммарно редевелопмент должен привлечь порядка семи триллионов рублей инвестиций в экономику Москвы. Отчисления в бюджет составят около трех триллионов рублей. Реорганизация прежде неэффективно используемых территорий позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест.