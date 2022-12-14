Вице-мэр Сергунина: пять цифровых проектов Москвы отмечены премией Рунета

На фото лауреаты премии Рунета 2022 года. Предоставлено пресс-службой Департамента информационных технологий г. Москвы.

Стали известны лауреаты премии Рунета 2022 года. Среди получивших награды — пять столичных цифровых проектов. Жюри отметило ресурс по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве», программу «Москва: погружение» на сайте «Узнай Москву», городской портал потребителя, сервис «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе» (МЭШ) и тревел-шоу туристической платформы Russpass.

— Цифровыми возможностями столицы пользуется подавляющее большинство горожан — люди привыкли к удобному способу получения госуслуг, решения бытовых, деловых и других задач. Мы продолжаем развивать электронные сервисы. И конечно, приятно, что нашу работу вместе с москвичами высоко оценивает профессиональное сообщество. Подтверждением этого вновь стало вручение престижной премии Рунета, — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Премия вручается представителям коммерческих, государственных и общественных организаций. Повод: достижения в сфере информационных технологий и электронных коммуникаций. В этом году на премию заявили свыше 1100 проектов. Лауреатов определяли в 11 номинациях.

Проект туристического сервиса Russpass, созданного два года назад, стал лауреатом в категории «Туризм и индустрия гостеприимства». В уходящем году портал выпустил тревел-шоу о путешествиях по России, которое и получило награду.

Столичный портал потребителя стал одним из лидеров номинации «Государство и общество». На сайте горожане могут найти ответы на вопросы, связанные с покупкой товаров или услуг.

Сервис «Портфолио учащегося» проекта МЭШ отметили в номинации «Образование и кадры». В портфолио собраны достижения школьника в учебе, творческих проектах, спорте. Портал также анализирует увлечения и хобби учеников и предлагает на основе этой информации кружки и секции.

Портал сделановмоскве.рф получил награду в номинации «Экономика и бизнес». Сайт знакомит покупателей со всей России с товарами, произведенными московскими компаниями. Спецпроект «Москва: погружение» ресурса «Узнай Москву» стал лауреатом номинации «Культурные проекты в Сети». Это цикл видеосюжетов с участием знаменитостей о знаковых общественных пространствах и культурных достопримечательностях столицы.