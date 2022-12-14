Следующая неделя в Московском регионе начнётся с ясного неба и сильного мороза Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следующая неделя в Московском регионе начнётся с чистого неба, яркого солнца и по-настоящему крепкого мороза. Местами в Московской области будет до -20 градусов по Цельсию, о чём сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своих соцсетях.

Уже сейчас снег в Москве и Подмосковье почти закончился, и у людей есть время немного отдохнуть от затянувшихся снегопадов, а коммунальные службы могут спокойно прибраться на улицах. Однако следующая неделя несёт с собой новые погодные вызовы.

Начиная с 19 декабря в регион придёт истинно зимний мороз. В Москве ночью будет -11...16 градусов, а в Подмосковье температура опустится и до -20 градусов. При этом облачности ждать не стоит - небо будет ясным. Новые снегопады придут уже в следующий четверг, зато температура к концу недели потихоньку поднимется.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ближайшие выходные будут морозными, а снегопады продолжатся в субботу.