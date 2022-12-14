Прокуратура требует через суд изъять имущество в Москве у бывшего полковника-миллиардера Захарченко Фото: Павел КЛОКОВ

Московская прокуратура подала исковое заявление об изъятии в доход Российской Федерации незаконно нажитого имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осуждён за коррупцию, а также его родственников и близкого круга лиц. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Захарченко брал взятки, будучи государственным служащим, и сумел таким образом накопить большую сумму, на которую приобрёл через сестру, отца и бывшую жену две квартиры на проспекте Вернадского в Москве, с двумя прикреплёнными местами для автомобилей. Также Захарченко приобретал многочисленные предметы роскоши, дорогие часы и ювелирные украшения. Прокурорам не удалось найти ни одного документального подтверждения законности этих покупок.

Исходя из этой информации, прокуратура требует обратить в доход государства имущество всех, кто был задействован бывшим полковником полиции в коррупционных махинациях, на общую сумму более 50 млн рублей. Исковое заявление будет рассматривать Никулинский районный суд Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что суд приговорил экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии, по делу о взятках на 1,4 млрд рублей.