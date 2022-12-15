Власти Москвы сообщили, что на поддержку малого и среднего бизнеса в 2022 году направлено уже 30 миллиардов рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва продолжает оказывать помощь городским компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом ни на один день не прекращается рассмотрение заявок на субсидии, гранты, льготные кредиты и поручительство по займам. Благодаря этому предприниматели сохраняют и развивают бизнес в сложившейся непростой ситуации. Эффективность этих мер, в частности, подтверждается ростом числа малых и средних предприятий.

«Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты, - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - В этом году больше 11 тысяч компаний и ИП получили поддержку на сумму 30 миллиардов рублей».

На сегодня самыми востребованными стали льготные кредиты. Их оформили более 65 процентов участников городских программ поддержки. Всего ставки для бизнеса снизили по 7,2 тысячи займов. Предприниматели также получают субсидии и гранты на покупку оборудования, патентование разработок, тестирование инновационных решений, создание новых точек общепита и другие цели. Город одобрил за этот год уже более 1,3 тысячи таких заявок.

Но бизнесу столицы полагается не только финансовая помощь. Предприятия и представители ИП вправе воспользоваться бесплатными консультациями и онлайн-сервисами для ведения дел, а также стать участниками городских образовательных программ.

Для развития бизнеса в Москве созданы комфортные условия благодаря мерам поддержки. Логично, что цифра по количеству малых и средних предприятий в городе получается солидная - более 820 тысяч! Их стало на 7 процентов больше, чем годом ранее.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал значимым вклад малого и среднего предпринимательства в экономику столицы. Такие предприятия в некоторых отраслях занимают место покинувших российский рынок крупных ретейлеров, предлагая новые продукты и услуги. При этом они открывают рабочие места для горожан.

«Их количество в Москве стабильно растет, - уточнил Ефимов. - С января по октябрь 2022 года число МСП, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличилось на 4,1 процента. Количество юридических лиц за 10 месяцев выросло на 2,5 процента, а индивидуальных предпринимателей — на 5,9 процента. Сейчас в Москве работает более 13,7 процента от общего числа МСП России».

Компаний и создаваемых ими рабочих мест становится больше. Следовательно, растет и вклад малого и среднего бизнеса в экономику города. За первые полгода он увеличился на 20 процентов по сравнению с показателем 2021-го.

Напомним, ранее правительство Москвы обеспечило новые возможности для продвижения для участников городской программы поддержки локальных брендов «Сделано в Москве». С недавних пор продукцию столичных производителей можно найти на крупнейших маркетплейсах страны. Сотрудничество с ними позволит предпринимателям повысить узнаваемость своей продукции и увеличить продажи.