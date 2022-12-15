Ефимов: Благодаря программе МПТ в трех новых офисных зданиях Москвы откроется более 15 тысяч рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве в столице трёх офисных зданий. Соглашение об этом город заключил с девелопером, входящим в инвестиционную группу «Абсолют». Проекты запланированы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Два офиса появятся в поселении Внуковское Новомосковского округа. Вложения в эти объекты составят 7,3 миллиарда рублей.

«Еще 4,1 миллиарда рублей будет направлено на возведение офисного центра на западе столицы, в Раменках, - отметил заммэра. - Общая площадь трех зданий превысит 100 тысяч квадратных метров. Трудоустроиться туда смогут 15,2 тысячи человек».

По соглашению, подписанному на пять лет, ввод зданий в эксплуатацию запланирован с 2025 по 2027 год.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что сейчас по программе МПТ действуют девять соглашений с инвесторами. Они позволят построить в столице девять офисных зданий и многофункциональных центров. Их общая площадь - более 496,2 тысячи квадратных метров.

«Здесь появится почти 34,7 тысячи рабочих мест, - уточнил глава ведомства. - Девелоперы вложат в строительство 52,5 миллиарда рублей».

Известно, что проекты будущих бизнес-центров станут разрабатывать лучшие архитектурные бюро страны. Везде, кроме сооружения современных офисов с подземным паркингом, будут создавать и комфортную среду для работников. Сюда входят кафе и рестораны, фитнес-центр, торговля, а также благоустройство по индивидуальному проекту - с озеленением, местами отдыха и променадом.

Напомним, ранее размещение трех офисных центров по программе МПТ утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он одобрил и строительство инвесторами двух детских садов-школ и двух промышленных комплексов. Стоит отметить, что программа не стоит на месте. Ее дополняют с учётом запросов застройщиков и ситуации в экономике. Например, в этом году стало возможным увеличение объема льгот. Достаточно сократить срок строительства МПТ. Уменьшение от полугода до года поднимет льготу на пять процентов, более одного года – на 10 процентов.

На сайте investmoscow.ru инвесторы могут в онлайн-режиме направить заявку для участия в программе.