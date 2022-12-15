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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 13:20

Мать-сутенерша заставляла свою несовершеннолетнюю дочь заниматься проституцией, чтобы вытащить семью из нищеты

Девочка оказывала интимные услуги с 2019 года
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
С фигуранткой проводят следственные действия

С фигуранткой проводят следственные действия

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве 34-летнюю женщину подозревают в вовлечении несовершеннолетней дочери в занятие проституцией. В пятницу злоумышленницу заключат под стражу, сообщает источник KP.RU в правоохранительных органах.

Установлено, что в 2019 году мать предложила своей дочери 2005 года рождения заняться проституцией, чтобы помочь семье с деньгами, девочка согласилась. Женщина разместила на специальном сайте анкету несовершеннолетней и стала регулярно организовывать интимные встречи мужчин с ней на территории Москвы и Подмосковья. Она полностью контролировала происходящее и получала от клиентов деньги.

В июле фигурантка сняла квартиру на ул. Усиевича. Там до 12 декабря 2022 года подросток продолжала оказывать интимные услуги по указанию матери. Возбуждено уголовное дело. Детали случившегося устанавливают правоохранители.

Ранее KP.RU сообщал, что четырехлетний ребенок и двое взрослых найдены мёртвыми в частном доме Раменском. Признаков насильственной смерти не обнаружили.