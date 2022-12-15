Мать-сутенерша заставляла свою несовершеннолетнюю дочь заниматься проституцией, чтобы вытащить семью из нищеты

С фигуранткой проводят следственные действия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве 34-летнюю женщину подозревают в вовлечении несовершеннолетней дочери в занятие проституцией. В пятницу злоумышленницу заключат под стражу, сообщает источник KP.RU в правоохранительных органах.

Установлено, что в 2019 году мать предложила своей дочери 2005 года рождения заняться проституцией, чтобы помочь семье с деньгами, девочка согласилась. Женщина разместила на специальном сайте анкету несовершеннолетней и стала регулярно организовывать интимные встречи мужчин с ней на территории Москвы и Подмосковья. Она полностью контролировала происходящее и получала от клиентов деньги.

В июле фигурантка сняла квартиру на ул. Усиевича. Там до 12 декабря 2022 года подросток продолжала оказывать интимные услуги по указанию матери. Возбуждено уголовное дело. Детали случившегося устанавливают правоохранители.

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