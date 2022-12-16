В Московском зоопарке запустили интерактивную образовательную экопрограмму для школьников

Экопрограмма реализована на платформе «Поколение М». В ней учтены возрастные особенности детей 6-14 лет. Она включает в себя интерактивные видеоуроки, в которых мастера рассказывают о различных видах животных, знакомят со средой их обитания, а также учат создавать для них комфортные и безопасные условия жизни в неволе.

«Цифровые образовательные проекты, направленные на экологическое воспитание детей, по-прежнему остаются одними из приоритетных для нас. Сейчас остро стоит проблема сохранения биоразнообразия и формирования осознанного отношения населения к окружающей среде. С помощью современных технологий благотворительной онлайн-платформы по творческому развитию «Поколение М» нам удается привлечь внимание к вопросам бережного отношения к флоре и фауне и мотивировать детей внести вклад в сохранение животного мира», – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Для самых активных участников программы организаторы подготовили творческий конкурс «Лаборатория Zoo» по четырем темам экопрограммы: амурский тигр, орангутанг, кудрявый пеликан и снежный барс. Детям предлагают создать мини-макет среды обитания для животных с использованием изученных в ходе мастер-классов приемов и техники, а после нужно загрузить видео с презентацией своей работы на сайт до 31 мая 2023 года. По итогам образовательной программы авторы лучших работ смогут побывать «за кулисами» Московского зоопарка и пройти мастер-класс по общению с животными.

«Мы уже не в первый раз проводим экологический конкурс «Лаборатория Zoo» на платформе проекта «Поколение М», и с каждым разом в нём становится всё больше участников. Этот проект позволяет рассказать школьникам о редких видах животных и о деятельности человека, которая угрожает их естественной среде обитания. Участники узнают о миссии зоопарков, познакомятся с программами по сохранению видов и - главное - с юных лет поймут, что необходимо бережно относиться ко всему живому, что нас окружает. И, конечно, по итогам конкурса мы ждём победителей в Московском зоопарке», - прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.