Овчинский: Московский производитель увеличил на 12% поставки шоколадных батончиков в магазины

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Среди крупнейших в стране производителей продуктов питания Москва занимает одно из основных мест. При этом в столице становится больше компаний, выпускающих как привычные сладости, так товары с пониженным содержанием сахара. Такая продукция пользуется у покупателей повышенным спросом. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, гарантию стабильного роста отрасли обеспечивают освободившиеся ниши.

«Одна из столичных компаний в этом году увеличила свои поставки на 12 процентов - до 3,5 миллиона шоколадных батончиков с натуральным составом, - отметил глава ведомства. - Производитель также запустил три новые продуктовые линейки и начал отгрузку в магазины крупных российских ритейлеров».

Благодаря локализации производства в Москве инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта, а также пользуются развитой промышленной инфраструктурой. Кроме того, им полагается солидная системная поддержка города, в которую входят, к примеру, более 20 различных мер помощи. Плюс к этому действуют сразу несколько антикризисных инструментов.

КОНКРЕТНО

Товары, создаваемые компанией «ФУД РЕВ» под брендом KICK Your Energy, отличаются тем, что в них нет рафинированного сахара, молочных продуктов, продуктов животного происхождения, искусственных добавок и консервантов.

В декабре предприятие представило первую линейку финиковых батончиков в темном шоколаде без сахара. Всего шесть вкусов - с фундуком, клюквой, карамелью, бананом, воздушным рисом и пряным яблоком. Есть и батончик в лимитированной новогодней упаковке. Теперь идёт подготовка к запуску линейки безглютеновых лакомств.

Как пояснила сооснователь компании Анна Берсенева, для создания своей продукции на предприятии берут природный подсластитель эритрит. Его главные плюсы - не оказывает разрушительного воздействия на обмен веществ и не вызывает скачков уровня сахара в крови.

«Для основы новой линейки мы выбрали финики, потому что они богаты витаминами группы В, калием и магнием, - уточнила представитель производителя. - Эти вещества поддерживают работу мозга и балансируют нервную систему при интеллектуальных нагрузках. А клетчатка в составе фиников помогает пищеварению».