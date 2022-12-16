Почти 250 незаконных объектов демонтировано в ЗАО с начала 2022 года

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На территории Западного административного округа Москвы с начала 2022 года специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили более 400 объектов самовольного строительства. Примерно две трети незаконных строений оказались некапитальными сооружениями. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости проанализировали все самострои на территории ЗАО в период с января по ноябрь 2022 года и собрали соответствующую статистику.

«Из 406 самостроев, обнаруженных на западе столицы, 300 объектов пришлись на некапитальные сооружения: заборы, ограждения, шлагбаумы, палатки, бытовки, гаражи и другие строения, и только 106 – на капитальные здания, – отметил Иван Бобров. - Сейчас в округе демонтировано 164 некапитальных и 80 капитальных незаконных объектов. Напомню, что отличительными признаками некапитального объекта являются отсутствие фундамента, а также возможность его перемещения и демонтажа без изменения конструктивных характеристик».

Таким примером незаконного некапитального объекта в ЗАО стала постройка площадью 36 квадратных метров, выявленная специалистами Госинспекции. Строение располагалось в районе Ново-Переделкино и не стояло на кадастровом учете, а также давно не эксплуатировалось. Сейчас объект демонтирован, территория полностью освобождена.