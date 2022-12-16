Жители Москвы назвали Шоколадкой маленькую альпаку с «Городской фермы» на ВДНХ

Жители Москвы выбрали имя для маленькой альпаки из «Городской фермы» на ВДНХ, фото: скриншот из видео

В Москве выбрали имя для недавно родившейся на «Городской ферме» ВДНХ маленькой альпаки с тёмно-каштановым окрасом. Большинством голосов горожан решено было назвать её соответственно цвету шерсти - Шоколадкой. Об этом пишет Телеграм-канал «Электронные сервисы Москвы».

Вариант имени для малышки был выбран 28% голосов москвичей, которые решили, что это будет лучшим выбором. Второе место по популярности осталось за именем Мила (26%) - так альпаку хотели назвать за то, что она милая и с добрыми глазами. Третье место - у имени Паулина (21%), которое предлагали для схожести с её роднёй - папу Шоколадки зовут Педро, а брата - Пако.

Как отметили в пресс-службе, Шоколадка родилась в Москве в 2022 году, и сейчас уже заметно подросла. Маленькая альпака активно общается с людьми и другими животными, резвится в снегу на ВДНХ, проводит много времени на свежем воздухе, несмотря на холод, и любит фотографироваться.