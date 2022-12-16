Первые 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы отправили в ЛДНР Фото: Анна СОБОЛЬ

Первые 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы привезли волонтеры на новые территории. Добровольцы передали наборы в гуманитарные и социальные учреждения, а также семьям участников специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подарки доставили волонтеры молодежного сообщества «STOлица» в рамках акции «Москва помогает». Ее проводят уже более девяти месяцев, с 22 февраля 2022 года. Тогда открылись первые пункты сбора гуманитарной помощи.

С 1 декабря в Москве заработали дополнительно 38 пунктов сбора новогодних подарков и гуманитарной помощи для детей, живущих на новых территориях, и семьям участников СВО. Они находятся в парках и на городских площадках.

В качестве подарков принимают игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы. Подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Принести их можно до 8 января 2023 года.

Кроме того, в штабах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников специальной военной операции.

Ранее KP.RU писал, что лидирует в списке подарков, которые приносят москвичи, сладкие наборы.