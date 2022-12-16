Стало известно, сколько москвичи потратят на новогодние подарки

Более 16 тысяч рублей потратят москвичи на новогодние подарки Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В преддверии празднования Нового года у людей по всей стране узнали сколько денег они планируют потратить на подарки. Москвичи в среднем потратят на них около 16,5 тысячи рублей, об этом сообщается в исследовании аналитиков портала Superjob.

Чаще всего подарки люди готовят для своих родственников и вторых половинок. Сделать приятный подарок себе любимому планирует всего 13% опрошенных, а коллегам еще реже.

Москва лидирует по бюджету на новогодние подарки, второе место занимает Ростов-на-Дону со средней суммой трат в 16 тысяч рублей, а замыкает тройку лидеров Красноярск с 15 тысячами на подарки.

Ранее KP.RU писал о том, какие карнавальные костюмы самые популярные в Новый год. Неизменно остаются лидерами костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Также люди стали чаще выбирать традиционные русские наряды и устраивать полностью тематические празднования.