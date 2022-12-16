Психолог объяснила, как пробки влияют на нервную систему автомобилиста Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снегопады и гололед превращают поездку в многочасовое стояние в пробке. Часы ожидания и потраченное время часто выводят из себя. Клинический психолог Инна Макарова подтвердила, что стояние в пробке сильно влияет на нервную систему.

Самым правильным в подобной ситуации будет принять тот факт, что ситуацию все равно не изменить. Нужно взять себя в руки, тогда негативные эмоции проживутся быстрее.

- Каждый человек выбирает для себя сам: успокоиться, переключиться, смириться, найти какой-то другой выход или начать накручивать себя, раздувать негативные эмоции все больше и больше, переживать их дольше и дольше, - заключила врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

А меж теми, синоптики обещают, что снегопады в столице прекратятся только к концу недели. В столице только в ночь с 13 на 14 декабря выпало 11 мм осадков, передает "Москва 24".

Снежный покров подрос с 18 до 22 сантиметров. В Москве за половину декабря выпало 112% месячной нормы осадков, сообщает "360".