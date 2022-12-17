Собственник отремонтировал ветхое здание в Басманном районе Москвы

Семь аварийных объектов демонтировали, по остальным были разработаны дорожные карты Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Госинспекция по недвижимости продолжает работу по выявлению ветхих и аварийных зданий для дальнейшего их восстановления или демонтажа. Особое внимание этой работе уделяется в историческом центре Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Одним из примеров является выявленное инспекторами нежилое двухэтажное здание начала ХХ века на ул. Доброслободская, д. 9/2. Оно оформлено в собственность физического лица и с 90-х годов не использовалось, постепенно разрушаясь.

«Ветхое здание несло потенциальную опасность жителям города. Из-за неудовлетворительного состояния строение включили в план работы Госинспекции по недвижимости. Совместно с собственником специалисты предложили проект восстановления объекта. В настоящее время здание отремонтировали снаружи, в нем идут внутренние работы. В будущем помещения планируют задействовать под коворкинг», – уточнил Иван Бобров.

Он добавил, что с января по ноябрь 2022 года Госинспекция по недвижимости выявила в Центральном административном округе 98 строений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Также с начала года 75 ветхих построек, в том числе из ранее выявленных, привели в порядок. Еще семь аварийных объектов демонтировали, по остальным были разработаны дорожные карты. Всего с 2020 года Госинспекция исследовала более тысячи ветхих и аварийных строений на территории Центрального административного округа.