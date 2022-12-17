Работа для питомца: в Москве появилась вакансия для кота-актера Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве появилась интересная и необычная вакансия в которой ищут кота-актера. Такое объявление появилось на сайте Superjob в разделе искусства, культуры и развлечения.

Работодатель требует от кота предъявить усы, лапы и хвост, а также высшее кошачье образование. Место и время съемок обещают обсуждать с пушистым актером.

В обязанности входит: быть звездой на съемках видео, веселиться и играть, демонстрировать свое кошачье превосходство над другими формами жизни.

Еще новоиспеченному актеру необходимо будет придерживаться сценария и не прятаться от сотрудников и камер.

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