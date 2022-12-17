Директор московского зоопарка попросила не выбирать кролика и других животных в качестве подарка на Новый год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор московского зоопарка Светлана Акулова предостерегла от покупки кролика на Новый год в качестве подарка. По словам зооспециалиста, питомца человек должен приобретать самостоятельно, оценив свои возможности. Об этом Акулова рассказала в своем телеграм-канале.

На первый взгляд может показаться хорошей идеей подарить близкому человеку символ наступающего года — кролика. Однако директор московского зоопарка напоминает, что животное требует большой ответственности. Люди, которые не хотели питомца, зачастую потом не знают, что с ним делать и как ухаживать. В результате животное страдает, стрессует и болеет, а в скором времени и вовсе погибает.

Кроме того, содержание именно кролика имеет множество нюансов, которые далеко не все готовы соблюдать.

— Пожалуйста, не дарите кроликов. Впрочем, как и любых других животных. Это может оказаться очень неудачным сюрпризом. Человек должен самостоятельно решиться на приобретение питомца, тщательно взвесив перед этим свои силы и возможности, — написала Светлана Акулова.

Ранее KP.RU писал, что делать с кроликом, если вам все же кто-то его подарил.