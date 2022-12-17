Ефимов: По проекту КРТ в бывшей промзоне «Октябрьское Поле» введён жилой дом с медцентром

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На северо-западе столицы продолжается реорганизация бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о введении в эксплуатацию 25-этажного жилого дома с медцентром на 150 посещений в смену. На первом этаже здания также размещаются коммерческие помещения. Дом общей площадью более 20 тысяч квадратных метров возведен по первому договору о комплексном развитии территорий (КРТ).

«В нем 312 квартир, а также примерно 1,5 тысячи квадратных метров помещений для общественно-деловых объектов, в том числе медицинского центра, предприятий сферы услуг и торговли, - уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Ввод здания в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на районную поликлиническую сеть».

Параллельно в бывшей промзоне строятся и другие сооружения. Напомним, благодаря КРТ вместе с жильем появляется вся необходимая социальная инфраструктура.

«Застройщик возведет на этой территории два дошкольных образовательных учреждения, - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Помимо этого, в следующем году сдадут школу на 800 учеников. В здании уже завершены фасадные работы, ведется отделка внутренних помещений».

Проект ведёт компания «РГ-Девелопмент», с которой город оформил в 2020 году договор о КРТ участка на «Октябрьском Поле». Построенный за это время жилой дом отвечает современным стандартам, в том числе и требованиям по безопасности и энергосбережению. Он оснащен системами противопожарной защиты, а также учета расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии. Развитие бывшей промзоны предполагает размещение общественно-деловых зданий. Благодаря этому город получит дополнительные рабочие места и увеличение поступлений в бюджет. В этом году в мае оформлено разрешение на создание технопарка - восьмиэтажного здания с паркингом. Его общая площадь - около 12 тысяч квадратных метров. Застройщик уже начал подготовку стройплощадки. По проекту запланировано также возведение двух встроенно-пристроенных детсадов на 200 малышей. Кроме того, сейчас уже финишной прямой сооружение школы по индивидуальному проекту. В ней смогут учиться 800 детей.

Благодаря КРТ бывших промзон Москвы появится около 500 тысяч рабочих мест для жителей столицы и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.