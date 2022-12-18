Жители Москвы связали для военнослужащих более 8,5 тысяч тёплых вещей, фото: пресс-служба администрации Москвы

В Москве закончилась гуманитарная акция «Поделись теплом», участники которой вязали тёплые вещи для российских военнослужащих, выполняющих задачи СВО. Жители столицы связали для солдат более 8,5 тыс. тёплых носков, шапок, шарфов и свитеров, о чём пишет пресс-служба администрации Москвы.

Как отмечают в ведомстве, в акции приняли участие не только столичные пенсионеры, но и горожане всех возрастов. Вещи вязали и дети, и молодые люди, и взрослые. Всего участниками акции стали около 10 тыс. человек, в возрасте от 7 лет.

Также вязали тёплые вещи и собирали посылки клубы долголетия, молодёжный совет соцразвития, преподаватели проекта «Московское долголетие», совет ветеранов Москвы, центры семейного воспитания, воспитанники реабилитационных центров и многие-многие другие.

По итогам акции военнослужащим РФ передадут около пяти тысяч тёплых носков, более тысячи варежек и перчаток, больше пяти тысяч открыток с пожеланиями. В посылки также кладут полезные вещи, которые не изготавливались вручную, но пригодятся солдатам: балаклавы, термобельё, другие тёплые вещи, сладости.

Ранее KP.RU сообщал о том, что из Москвы отправилась первая партия новогодних открыток для военнослужащих.