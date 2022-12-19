Ефимов: Реорганизацию двух бывших промзон и заброшенной территории проведут городские операторы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил комплексное развитие участков шести бывших промзон и заброшенных территорий. Они находятся в разных районах столицы. Три из них будут реорганизовывать городские операторы. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Известно, что участки в «Грайвороново» и «Южном порту» возьмут на себя Московский фонд реновации и ОЭЗ «Технополис Москва». А неэффективно используемую площадку на Новоостаповской улице приведёт в порядок казенное предприятие Москвы «Комплексное развитие территории».

«Инвестиции в реализацию проектов превысят 37 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Бюджетный эффект составит 1,4 миллиарда рублей в год. В результате на территориях общей площадью 21 гектар появится около 4,2 тысячи новых рабочих мест».

Пока эти территории в основном занимают склады, автосервисы, гаражные комплексы и прекратившие свою работу производства. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что вместо них появятся примерно 347 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда входит в том числе жилье, общественно-деловые, социальные и промышленные сооружения.

«На участке бывшей промзоны Грайвороново Московский фонд реновации, к примеру, разместит более 161 тысячи квадратных метров жилья, - уточнил Гаман. - Кроме того, здесь возведут общественно-деловые и социальные объекты. Их общая площадь - свыше 73 тысяч квадратных метров».

Напомним, столичные заброшки и бывшие промзоны преобразятся благодаря городской программе комплексного развития территорий (КРТ). При этом дополнительно появятся около 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проекты в целом запланированы в сумме семь триллионов рублей. Городской бюджет получит около трех триллионов рублей. Среди тех, кто вправе заняться КРТ, - правообладатели участков, городские операторы или выбранный на торгах инвестор. В столице уже определились с КРТ инвесторами участков таких бывших промзон, как «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенной стройки в Тропарево-Никулино и площадки в Тимирязевском районе столицы. Помимо этого, Москва выбрала операторов для реорганизации ещё 14 участков. Сюда входят бывшие промзоны «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», производственная зона «Алабушево» и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.