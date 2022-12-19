Ефимов: Для арендаторов в ОЭЗ «Технополис Москва» построят 150 тысяч квадратных метров помещений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве около 150 тысяч квадратных метров новых индустриальных площадей. Все они появятся для сдачи в аренду на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в течение четырех лет. Их потребовалось возводить из-за практически полной загруженности трех инновационных лабораторно-производственных корпусов на площадке «Алабушево».

«Для размещения новых высокотехнологичных предприятий до конца 2025 года будет построено еще два подобных объекта общей площадью около 38 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - Кроме того, закончены подготовительные работы по созданию технопарка – совместного проекта особой экономической зоны столицы и Capital Group. Он будет включать в себя еще около 110 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Строительство его первой очереди планируется завершить в 2023 году, второй – в 2026-м».

Проекты создаваемых производственных помещений выполнены по всем требованиям, которые предъявляются к размещению высокотехнологичных производств. Их смогут арендовать инновационные предприятия.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что при строительстве дополнительных корпусов учитываются пожелания будущих арендаторов. Главное - еще на стадии разработки проекта станут учитывать предстоящее размещение в них высокотехнологичных производств.

«Внутри появятся в том числе помещения различного класса чистоты, учитывающие требования к вентиляции и прочим инженерным системам, - уточнил глава ведомства. - Например, новые производственные площади позволят увеличить количество предприятий из сферы микроэлектроники на площадке «Алабушево».

По его словам, сегодня на ней находятся уже 11 предприятий со статусом резидента ОЭЗ. Аренду производственных помещений планируют здесь еще три компании из этой отрасли. Напомним, технопарк на площадке «Алабушево» станет первым совместным проектом ОЭЗ «Технополис Москва» и застройщика Capital Group. Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, в «Алабушево», кроме промышленных корпусов, также планируется строительство общественно-деловых и социальных сооружений.