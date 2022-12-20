Наталья Сергунина: В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати

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В столичном технопарке «Строгино» открылась умная фабрика по производству различных изделий с применением аддитивных технологий. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, там используют более 200 инновационных 3D-принтеров. Они связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход материала для печати, время работы и другие параметры. Такое решение помогает быстро изготавливать партии деталей, востребованных в пищевой и легкой промышленности, автомобилестроении, медицине и фармацевтике, ювелирном деле, строительстве, аэрокосмической индустрии, энергетике и других отраслях.

«Технологии 3D-печати стали еще активнее развиваться у нас после ухода иностранных поставщиков. Новый проект в технопарке “Строгино” — это первая в России столь масштабная специализированная площадка. На ней задействовано больше 200 самых современных 3D-принтеров. Их мощности хватает не только для изготовления пробных партий изделий, но и серийного производства. На замену импортным аналогам там уже делают корпуса для электроники и другие комплектующие», — отметила Наталья Сергунина.

3D-принтеры на фабрике в «Строгино» работают на базе инновационных аддитивных технологий, когда объемное изделие слой за слоем печатают на основе данных виртуальной модели. В основном это устройства, которые создают детали путем плавления и продавливания термопластичного волокна через формирующее отверстие. Такое оборудование используют для создания предметов простых форм с небольшим количеством элементов.

В первом столичном технопарке «Строгино», которому в этом году исполнилось 15 лет, также работает центр 3D-прототипирования. Среди услуг, которые он оказывает бизнесу, — создание архитектурных макетов, промышленный дизайн и инжиниринг, 3D-печать и моделирование, литье деталей из пластика, лазерная резка, изготовление плат для электроники и другие.

Кроме того, в 2022 году Московский инновационный кластер (МИК) создал межотраслевое объединение компаний, которые занимаются разработкой, продвижением и тиражированием совместных проектов в сфере 3D-печати и промышленного дизайна. В него входят десятки столичных предприятий. К ним могут присоединяться и индивидуальные предприниматели.