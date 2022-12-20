Благодаря открытию трех станций БКЛ 250 тыс. жителей получат новое метро рядом с домом

Фото: Московский метрополитен

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина проведен технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии, - отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - С открытием трех станций — «Марьиной Рощи», «Рижской» и «Сокольников» — 250 тыс. жителей получат новое метро рядом с домом и смогут строить быстрые маршруты, добираться в десятки районов города без пересадок и экономить время. Вся БКЛ улучшит транспортную доступность для 3,3 млн жителей 34 районов столицы, разгрузит метро до 25%, вылетные магистрали — в среднем на 5%».

Поездки в Московского метро станут значительно быстрее. Путь от «Сокольников» до «Петровского парка» и от «Марьиной Рощи» до «Нижегородской» сократится в 2 раза, а от «Рижской» до «Сокольников» — в 5,5 раза. В дороге пассажиры смогут экономить до 40 минут в день.

Причем, станция «Сокольники» Сокольнической линии станет свободнее на вход до 25%, а «Рижская» Калужско-Рижской и «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линий — до 20%.