Собянин: Москвичи смогут получать копии архивных документов о правах на жилье онлайн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что теперь копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить в электронном виде на портале mos.ru. Раньше оформленные до 31 января 1998 года бумаги выдавали только в МФЦ.

Перевод услуги в онлайн-формат повысит скорость и качество ее оказания. Как отметил Сергей Собянин, запросы на предоставление информации об оформленных до появления ЕГРН правах на жилье относятся к одним их самых востребованных у москвичей. Ежегодно МФЦ получали до 25 тыс. таких обращений.

Также сообщается, что теперь станет бесплатным получение усиленной квалифицированной электронной подписи. Ее используют для получения электронных услуг Департамента городского имущества. Информацию о порядке получения УКЭП направляют в личный кабинет mos.ru после одобрения заявки.

Ранее KP.RU писал, что москвичи стали пользоваться онлайн-записью к ветврачу в два раза больше за последние четыре года. Этому поспособствовало его улучшение: информация о домашнем животном на портале заполняется автоматически если она была ранее внесена хозяином в личном кабинете на mos.ru.