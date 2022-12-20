«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до вечера 21 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, причиной которого в обоих регионах стала наледь на дорогах, тротуарах, во дворах и в принципе везде, где передвигаются люди. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Предупреждение о погодной опасности будет действовать вплоть до 23:00 21 декабря. Других опасностей, помимо гололедицы, синоптики не предвидят.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально может нанести вред человеку, а также повлиять на его деятельность. При этом непосредственной угрозы жизни этот уровень опасности не предполагает. Когда погода нешуточно грозит здоровью и жизни - ей присваивается «оранжевый» или даже «красный» статус.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве объявлялся «жёлтый» уровень опасности до полудня 18 декабря, но тогда причиной стал не только гололёд, но и снежные заносы, из-за которых передвижение по льду становится ещё опаснее.