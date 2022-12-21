Для наблюдения за животными в парках Москвы установили специальные павильоны Фото: Сайт Мэра Москвы

В Щукинском парке и Всехсвятской роще установили три павильона для наблюдения за животными, которые обитают в этих местах. Из них можно увидеть белок и птиц, которые иногда даже дают себя покормить. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается что основой для дизайна этих павильонов стали фотографии одной беседки из середины двадцатого века.

Павильоны могут позволить посетителям парков комфортно наблюдать за животными и птицами в любую погоду. Шестиугольные павильоны установили неподалеку от главных пешеходных маршрутов, в более тихих уголках парков.

Площадь каждого из сооружений — 30 квадратных метров. Два из них располагаются на участке Всехсвятской рощи вдоль Пехотной улицы, а третья находится на территории около станции Щукинская МЦД-2.

В павильонах есть специальные окошки, которые позволяют остаться незаметными для животных и птиц. Они расположены на разной высоте. Также в павильонах установлены сиденья.

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