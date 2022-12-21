Собянин: Средняя зарплата учителей в Москве за 2022 год составила 125 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Средняя зарплата учителя в Москве, по итогам 2022 года, составила 125 тыс. рублей, без учёта государственных и городских доплат. Об этом заявил 21 декабря мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Московской городской думы. Его слова передаёт ТАСС.

Как отметил глава города, Москва сохраняет за собой статус города, в котором зарплата учителей значительно превышает большинство российских регионов. Средняя зарплата в 125 тыс. рублей для педагогов - это далеко не потолок. Помимо прочего учителя получают доплаты за классное руководство и развитие Московской электронной школы (МЭШ).

Выходя на пенсию московские учителя сразу включаются в списки ветеранов труда, и им становятся доступны разнообразные льготы. Например, компенсации коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие.

Собянин заявил, что поддержание уровня жизни педагогов на высоком уровне останется одной из основных задач Москвы, так как от этих людей зависит образование и воспитание детей, а те, в свою очередь, являются будущим столицы и России в целом.

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