Пожар произошел в здании медицинского центра Медси во 2-ом Боткинском проезде в Москве

Здание медицинского центра горит во Втором Боткинском проезде в Москве Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Москве, во 2-м Боткинском проезде, горело четырёхэтажное здание медицинского центра «Медси». Оно расположено по адресу: дом № 5, корпус 3. Вызов в службу спасения поступил в 18:23 21 декабря, о чём KP.RU стало известно от источника в пресс-службе МЧС столицы.

Вызов получила дежурная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Прибывшие на место происшествия пожарные подтвердили факт возгорания в четырёхэтажном здании, на техническом этаже.

Спасатели быстро эвакуировали всех находящихся внутри людей, их там оказалось около сотни. Сведений о пострадавших в пресс-службу МЧС не поступало.

Также стало известно, что горела мебель на площади в пять квадратных метров. В 19:02 пожар успешно локализовали, а в 19:04 - полностью ликвидировали. Обстоятельства возгорания уточняются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что известно о пожаре в усадьбе Лопухиных в Москве, который произошёл 10 декабря 2022 года.