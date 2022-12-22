Вице-мэр Ефимов: первый корпус Инновационного центра электроники построили в ОЭЗ «Технополис Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В первом построенном корпусе Инновационного центра электроники появятся производства радиоэлектронной аппаратуры и электромодулей. Пятиэтажный корпус возвели на зеленоградской площадке «МИЭТ» («Московский институт электронной техники»), которая находится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

— В новом корпусе разместится современное высокотехнологичное производство полного цикла для серийного выпуска электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. Предприятия смогут локализовать в нем свои производственные мощности уже в начале 2023 года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Корпус появился по инициативе «Зеленоградского инновационно-технологический центра». На его строительство ушел год, сейчас ведется внутренняя отделка и обустройство инженерных систем. Компания — один из первых резидентов (с 2006 года) ОЭЗ «Технополис Москва». За годы работы фирма инвестировала в развитие своего производства 1,4 млрд рублей. Благодаря новой площадке, резиденты инновационного центра и разработчики получили цеха для экспериментального и опытного производства.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что будет построен и второй корпус — 11-этажное административное здание. Срок окончания работ до 2024 года.

Инновационный центр сможет интегрировать системы автоматизации и роботизации производства серийных изделий. Планируется освоить технологии выпуска печатных плат — это пластины из диэлектрика, на поверхности которых сформированы электропроводящие цепи электросхемы. Их можно встретить в любой современной электронике. Планируется основать серийное производство СВЧ-электроники (лампы, диоды, транзисторы).

— Мощный импульс к развитию получит вся территория ОЭЗ, где работают 33 компании отрасли микроэлектроники. За девять месяцев 2022 года сумма их инвестиций в производство составила 14,7 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Также за это время они создали еще 859 новых рабочих мест, – поделился гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.