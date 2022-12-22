Альфа-Банк и Третьяковская галерея показали необычный арт-объект «Супрематический куб»

Филиал Третьяковской галереи в Самаре совместно с Альфа-Банком представил необычный арт-объект, который создал ярчайший представитель русского ленд-арта Николай Полисский. Этот проект можно считать стартом новой традиции — каждый год устанавливать перед зданием музея работы современных художников.

«Супрематический куб» объединил в себе традиционную живопись прошлого столетия с современными цифровыми технологиями — «искусством пикселя».

Влечение художника Николая Полисского к цифровым образам и его любовь к масштабным объектам сблизили его с главным финтехом России — Альфа-Банком. Когда представители банка узнали о замыслах художника, они незамедлительно включились в проект и поддержали создание столь необычного арт-объекта.

В рамках развития пространства вокруг Фабрики-кухни изначально планировалось представлять объекты искусства. Начать данную программу было решено с проекта Николая Полисского. Директор Филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко подчеркнул, что очень рад поддержке этого проекта Альфа-Банком. Также он выразил надежду и на дальнейшее сотрудничество.

Обратить на себя внимание скульптура заставляет своей яркостью. Форма была выбрана не случайно, это — переведенный в объем квадрат Казимира Малевича. Художник Полисский нарочно играет с восприятием зрителя: срез бревна издалека может выглядеть как красочное пятно на картине, а изгибы древесных поверхностей олицетворяют экспрессивные мазки импрессионистов.

Размер «Супрематического куба» 7 на 7 на 7 метров. Он насквозь пронизан цветом, поэтому глаз не сразу может понять что же там находится. У куба есть шесть плоскостей, которые можно рассматривать бесконечно. Под воздействием солнечных лучей под разными углами или сложного искусственного освещения, цвет может словно вырываться изнутри, делая арт-объект изменчивым.

Автор проекта Николай Полисский рассказал, что арт-объект постоянно будет преображаться. Форма останется в первозданном виде, а вот цвет может все время различаться.

Куб создан полностью из природных материалов, в том числе из засохших и сломленных стихией деревьев. Особое внимание было уделено «уместности» столь необычного арт-объекта.

Президент Альфа-Банка и попечитель Третьяковской галереи в Самаре Олег Сысуев отметил, что поддержка культуры и искусства остается одним из важнейших направлений благотворительной деятельности Альфа-Банка. Представители банка гордятся партнерством с филиалом Третьяковки в Самаре и рады принять участие в проекте самого яркого представителя русского ленд-арта — Николая Полисского. Его стремление быть лучшим в своем деле очень близко и представителям Альфа-Банка.