Сергунина: Конкурс «Доброе сердце столицы» объединил почти 24 тысячи волонтеров

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы.

Московский конкурс волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы» подвёл итоги. В индивидуальных и командных номинациях определены более трёх тысяч победителей и призеров. Ещё 126 горожан отметили в отдельной номинации «Спасибо». Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о рекордном количестве поступивших заявок за все время проведения конкурса с 2014 года. В этот раз желающих стать участниками было около 24 тысяч человек.

«Вы показали, как много в Москве чутких и заботливых людей и как волонтерство отзывается в сердцах самых разных поколений — горожан среднего, старшего возраста и молодежи. На протяжении трех месяцев вы делились идеями и опытом, заводили друзей и получали новые знания. Самой популярной оказалась студенческая номинация — она объединила 14,5 тысячи ребят. А всего конкурс привлек почти 24 тысячи участников. Такой впечатляющий результат говорит об активности и сплоченности волонтерского сообщества столицы», — подчеркнула Наталья Сергунина.

Каждое из трех направлений конкурса - «Проект», «Деятельность» и «Команда» - делится на три категории. Новшеством 2022 года стало появление дополнительных номинаций - для лидеров волонтерских объединений и представителей старшего поколения. Изменился и финал конкурса. Претенденты не только проводили презентации своих проектов, но еще выполняли задания из реальной волонтерской практики.

КОНКРЕТНО

Среди лауреатов в номинации «Я — волонтер» - Анна Просвернина. Она активно участвует в работе штаба по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». За год в качестве волонтера и тимлидера Анна присоединилась сразу к 17 значимым для города событиям.

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы.

Награду в категории «Добрая идея» получил коллектив во главе с Александрой Зерюновой - за проект «Новости волонтеров Москвы». Это видеодайджест о добрых делах и тех, кто ими занимается.

Лауреатом в номинации «Организатор добрых дел» стала заместитель начальника общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» Елена Шалимова. Уже 15 лет она координирует деятельность отряда. В этом году Елене также вручили знак отличия «Волонтер Москвы».

Лидером в категории «Добрая команда. Вуз» назвали волонтерский центр Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. За этот год студенты провели и поддержали десятки социально ориентированных и обучающих программ.

А в номинации «Добрая команда. Колледж» победу одержал коллектив «На связи с добром», основанный педагогом Дианой Мовсесян.