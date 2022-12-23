МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

В ближайшее время Москву окутает густой туман Фото: из соцсетей

Москву в самое ближайшее время накроет сильный туман, горожанам и, в первую очередь, водителям, следует быть крайне внимательными. Информацию об этом распространил столичный Дептранс.

"По данным МЧС, в ближайшее время и до завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Ранее - 21 декабря 2022 года - на Москву обрушился сильный ледяной дождь. После этого в ночь на 22 декабря нынешнего года в столице резко повысилась температура и в городе прошел ледяной дождь. В итоге многие тротуары покрылись коркой льда. Жители Москвы жалуются на то, что нормально пройти по городу было просто невозможно, многие горожане получили различные травмы и повреждения.