Ефимов: Завод по выпуску вакцин для животных построен в ОЭЗ «Технополис Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о завершении строительства нового завода на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Компания «Ветбиохим» запустит на нем выпуск нескольких видов вакцин и сопутствующих препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных.

«Сейчас на заводе проводят пусконаладочные работы, - отметил заммэра. - Полноценный запуск предприятия запланирован на второй квартал 2023 года».

По его словам, мощности предприятия дают возможность производить несколько десятков миллионов доз вакцин в год.

«Это поможет обеспечить российский рынок востребованными товарами и будет способствовать развитию импортозамещения в сфере ветеринарии, - Компания инвестировала в производство 1,6 миллиарда рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

При проектировании и строительстве завода учитывался современный международный стандарт для фармацевтических производств. В нем прописаны строгие требования к организации выпуска продукции и контроля качества лекарств. Сюда входят, к примеру, наличие квалифицированных кадров и чистых помещений с контролируемыми технологическими средами и современным автоматизированным оборудованием.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что завод по площади занимает более 5,5 тысячи квадратных метров.

«Трудоустроиться туда смогут около 200 высококвалифицированных специалистов», – добавил глава ведомства.

Специализацией «Ветбиохима» является производство иммунопрофилактических лекарственных препаратов, средств диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней. Это 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки и иммуноглобулина, а также 60 видов тест-систем для диагностики болезней.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что открытие завода расширит список высокотехнологичных предприятий на площадке «Печатники». Здесь появится новое производство в сфере ветеринарии, работающее на основе своих разработок.

«В 2022 году компания зарегистрировала и наладила выпуск четырех новых вакцин», - уточнил Дегтев.