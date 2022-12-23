Двоих парней в подозрительно огромных куртках заметили в метро Москвы

Двоих парней в огроменных куртках заметили в метро Москвы Фото: стоп-кадр из видео

Двоих парней в огромных куртках заметили в вагоне московского метро. Молодых людей в необычных нарядах засняли на видео, которое выложили в интернет.

Оба необычных пассажира были одеты в куртки, которые на несколько десятков размеров были больше их. Один из парней надел огромный пуховик черного цвета с нарисованным на спине смайликом. Принт куртки второго можно назвать пародией на зебру. Также эпатажа молодым людям добавляли забавные солнечные очки.

В комментариях к посту с видео, люди посмеивались над новой «модой», называя их переносным жильем. Однако нашлись и те, кто посчитал такие наряды в метро подозрительными — мало ли что можно под ними спрятать.

— Надеюсь их проверили на металлодетекторе, — написал один из комментаторов.

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