Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 16:31

Московский суд отправил на 12 и 9 лет в колонию организаторов покушения на Авраама Руссо

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима
Мила ГЕНЬ
Московский суд отправил на 12 и 9 лет в колонию участников покушения на Авраама Руссо

Московский суд отправил на 12 и 9 лет в колонию участников покушения на Авраама Руссо

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве суд вынес приговоры двоим участникам покушения на известного певца Авраама Руссо. Третий подельник осужденных умер в 2014 году. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего на заседании.

Хамовнический суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы Алексея Трясникова. Доказана его причастность к покушению на Авраама Руссо. Второму фигуранту по этому же делу, Виталию Джуре назначили 9 лет. Оба подельника будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В отношении третьего сообщника нападавших, Михаила Демкина, суд прекратил уголовное преследование в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, как писал ранее KP.RU, спустя 17 лет в Москве осудили двоих похитителей певца Авраама Руссо. Они избили артиста и угрожали ему убийством по приказу владельца «Черкизона». От отбывания наказания их освободили из-за истечения срока давности.