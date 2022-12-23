Московский суд отправил на 12 и 9 лет в колонию организаторов покушения на Авраама Руссо

Московский суд отправил на 12 и 9 лет в колонию участников покушения на Авраама Руссо Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве суд вынес приговоры двоим участникам покушения на известного певца Авраама Руссо. Третий подельник осужденных умер в 2014 году. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего на заседании.

Хамовнический суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы Алексея Трясникова. Доказана его причастность к покушению на Авраама Руссо. Второму фигуранту по этому же делу, Виталию Джуре назначили 9 лет. Оба подельника будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В отношении третьего сообщника нападавших, Михаила Демкина, суд прекратил уголовное преследование в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, как писал ранее KP.RU, спустя 17 лет в Москве осудили двоих похитителей певца Авраама Руссо. Они избили артиста и угрожали ему убийством по приказу владельца «Черкизона». От отбывания наказания их освободили из-за истечения срока давности.