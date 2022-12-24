Ефимов: Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в Москве построят 47 объектов образования

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва продолжает программу стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Она позволяет проводить комплексную застройку новых районов при участии девелоперов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с инвесторами город заключил 10 соглашений о строительстве 47 образовательных учреждений. Их разместят практически по всему городу по программе МПТ.

«В эти объекты будет вложено более 45 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Здания введут в эксплуатацию в период с 2023 по 2028 год, работать там смогут свыше четырех тысяч человек».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил по оформленным соглашениям строительство в поселении Рязановском двух детсадов, школы и учебно-воспитательного комплекса.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что вложения инвестора при возведении этих четырёх зданий составят более 4,6 миллиарда рублей.

«Учреждения рассчитаны почти на 2,9 тысячи детей, - уточнил глава ведомства. - После сдачи учреждений в эксплуатацию в 2025–2026 годах туда смогут трудоустроиться 405 человек».

Всего по программе МПТ в городе появятся 28 новых детских садов, 16 школ, два образовательных учреждения, состоящих из детсада и школы, а также учебно-воспитательный комплекс.

Застройщики-участники проектов МПТ вправе получить частичное или полное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земли, на которой размещают жилье. Но при условии, что параллельно они вкладываются в стройку сооружения, в котором можно открыть дополнительные рабочие места.

Программа постоянно расширяется, в том числе по предложениям бизнеса. Льгот для ее участников становится все больше. В частности, их распространили уже на возведение объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры, общепита, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов, а также гостиниц и объектов для оказания комплексных логистических услуг. Получаемую льготу инвестор может увеличить, ускорив строительство.

Заявку на участие в программе девелоперы могут заполнить через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.