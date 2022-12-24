Сколько стоит празднование новогодней ночи в ресторанах Москвы

Билет на праздничную ночь в ресторанах Москвы будет стоить до 110 тысяч рублей Фото: Сирень БАБАЕВА

Билет на праздничную ночь в лучших ресторанах Москвы обойдется в несколько средних зарплат. Как пишет «Комсомольская правда Москва», стоимость входного билета на праздник варьируется от 25 до 110 тысяч рублей.

В заведении White Rabbit, которое имеет мишленовскую звезду, посещение новогодней ночи будет стоить в 25-70 тыс. руб. — цена зависит от места в зале. На стол подадут тарталетки с хурмой, овечьим сыром и черным трюфелем, мимозу с камчатским крабом и лимонным желе. На горячее планируется судак под маринадом с яйцом пашот и винным соусом матлот, а также филе утки с кумкватом и молодым шпинатом.

Другой ресторан столицы, также отмеченный звездой «Мишлен, «Сахалин» просит за билет 60-70 тыс. руб. В праздничном меню заявлено заливное из краба, краб «под шубой», фаланги краба с мандаринами, запеченная стерлядь с артишоками и овощами. На десерт планируют подавать необычный микс — хурму, бренди и мороженое из чая.

Еще дороже обойдется поход в «Турандот»: от 70 до 110 тыс. рублей. Неофициально этот ресторан считается самым дорогим в Москве. За такую сумму гостей накормят пастернаком с грибным муссом и черной икрой, аргентинскими креветками с соусом карри, бифштексом с сельдереем и грибным муссом, а также чилийским сибасом с соусом из черных бобов.