Посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве научат делать игрушки и рисовать углем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На площадке фестиваля «Путешествие в Рождество», находящейся на Пушкинской набережной в Парке Горького, 25 и 26 декабря для посетителей пройдут несколько интересных мастер-классов. Об этом сообщила пресс-служба «Московских сезонов».

Специальная программа мероприятий подготовлена командой Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

С 12:00 до 14:00 25 декабря дети смогут изготовить оригинальные деревянные игрушки, которые потом можно будет подарить близким. После пройдет мастер-класс по рисованию углем. Всем желающим расскажут о данной технике рисования, о том, как работает тонирование, и посвятят в общие принципы рисунка и эскиза.

26 декабря с 15:00 до 17:00 пройдет мастер-класс по созданию новогоднего букета. Он может создать дома праздничную атмосферу и дополнительно украсить пространство. Еще для детей пройдет интерактивная программа с Дедом Морозом.

Также всех участников фестиваля ждут приятные сюрпризы и интересные открытия.

Все желающие могут записать видеообращение с пожеланиями и приятными словами для участников СВО.

Ранее KP.RU писал, что на фестивалях «Путешествие в Рождество» представлен и ряд благотворительных проектов. Там будут работать пункты сбора подарков для участников СВО «Москва помогает». Также проект «Елка добра» собирает подарки для детей из малообеспеченных семей и людей старше 60 лет.