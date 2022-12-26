Ефимов: В 2022 году выручка малого и среднего бизнеса в Москве выросла уже более чем на четверть

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Малые и средние предприятия Москвы эффективно наладили работу в новых экономических условиях. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это подтверждается ростом оборотов МСП.

«В январе – ноябре 2022 года они составили 3,6 триллиона рублей, что более чем на четверть превышает результат за тот же период 2021-го, - отметил заммэра. - Рекордным месяцем по объемам выручки стал июнь, когда она достигла 362 миллиарда рублей. Это почти на два процента превысило предыдущий максимум, зафиксированный в сентябре прошлого года».

По его словам, ноябрь показал рост оборотов МСП в Москве на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сумма составила 343 миллиарда рублей. Доля МСП в сфере торговли и услуг города за это время поднялась на один процентный пункт и добралась до 22,7 процента.

Подробностями поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. По сумме выручки привычно лидирует торговля. Она занимает более 30 процентов в общем обороте МСП. С января по ноябрь этого года оборот таких предприятий стал на 22 процента больше, чем за те же месяцы прошлого года. Сумма перевалила за триллион рублей!

Далее следуют рестораны, кафе и бары. Рост оборота в них составил почти 60 процентов и достиг 365 миллиардов рублей. Третье место по выручке за 11 месяцев 2022 года заняли турагентства - 335 миллиардов рублей. Цифра на четверть выше, чем в прошлом году.

В чем же кроется причина увеличения оборотов МСП столицы? В основном влияние оказала его гибкость при поиске новых контрагентов и адаптация логистики под сегодняшние реалии. К этому можно ещё добавить постоянно упрощающиеся в последние годы условия работы по госзаказу для МСП. Благодаря этому бизнес получает новые возможности для расширения деятельности. Пакет льготных программ кредитования обеспечивает малым и средним компаниям более комфортное привлечение необходимых сумм для пополнения оборотных средств и развития.

Как отмечают в столичном Департаменте экономической политики и развития, МСП города не только удалось удержать прежнюю выручку, но и в некоторых отраслях добиться ее существенного роста. Заметнее всего с января по ноябрь 2022 года обороты увеличились в транспортно-логистических компаниях - на 63 процента по сравнению с прошлым годом. Сумма составила 160 миллиардов рублей. Учреждения культуры, досуга и спорта нарастили продажи на 55 процентов - до более чем 80 миллиардов рублей. Гостиницы увеличили выручку на 46 процентов по сравнению с 2021 годом. Им удалось заработать около 37 миллиардов рублей.