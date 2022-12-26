Ефимов: Экономия на налогах для резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» составила почти 860 миллионов рублей за девять месяцев

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» сегодня размещаются около 90 компаний со статусом резидента. Каждая из них пользуется существенными преференциями. Среди них - освобождение на десять лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Им также положены сниженная до двух процентов ставка налога на прибыль, льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, в дальнейшем с возможностью выкупа арендованного участка за один процент от кадастровой стоимости. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал свежую статистику по накопленной резидентами ОЭЗ сумме благодаря действию льгот.

«За девять месяцев этого года они сэкономили на налогах 857 миллионов рублей, - отметил заммэра. - Это более чем вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года, когда сумма льгот составила 407 миллионов рублей».

По его словам, цифра увеличилась прежде всего потому, что некоторые компании открыли производство или достигли полной мощности выпуска продукции.

«Кроме того, после ухода западных компаний с российского рынка у отечественных производителей появилась возможность занять новые ниши, что подстегнуло их к развитию», – уточнил Ефимов.

Большинство получаемых резидентами налоговых послаблений приходится на платежи, зачисляемые в бюджет столицы. При этом за первые девять месяцев 2022 года региональные льготы составили около 79 процентов от всей сэкономленной предприятиями суммы. Остальное обеспечили федеральные преференции.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в этом году с января по сентябрь город оформил высокотехнологичным предприятиям со статусом резидента ОЭЗ Москвы налоговые льготы на 680 миллионов рублей.

«Это почти в два раза больше, чем за три квартала 2021 года, когда сумма преференций составила почти 390 миллионов рублей», - добавил глава ведомства.

Напомним, за этот год резидентами столичной ОЭЗ стали ещё 10 высокотехнологичных компаний. Всего они планируют инвестировать примерно 10 миллиардов рублей. Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, за первые три квартала этого года резиденты вложили в свое развитие почти 24 миллиарда рублей.

«Это на два миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сказал Дегтев. - Максимальный объем инвестиций резидентов особой экономической зоны столицы за девять месяцев 2022 года зафиксирован среди предприятий микроэлектроники. Сумма их вложений составила 14,7 миллиарда рублей».