Полицейские изъяли более 260 килограммов привезенной в Москву из Крыма марихуаны Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве задержали шестерых участников наркогруппировки. По отлаженной схеме они доставляли крупные партии марихуаны в столицу из Крыма. Всего полицейские изъяли порядка 260 килограммов запрещенных веществ, пишет «МВД Медиа».

Первого подозреваемого задержали на проспекте Мира. В остановленном автомобиле «КИА» в багажнике нашли семь пакетов с марихуаной, всего около шести килограммов.

Спустя три месяца на улице Космонавтов полицейские задержали владельца автомобиля «Ланд Крузер», который привез в Москву из Крыма крупную партию марихуаны — 27 свертков, каждый почти по килограмму. Наркотики злоумышленник планировал передать на хранение и для дальнейшего сбыта сообщнику. В квартире третьего соучастника изъяли 14 коробок с каннабисом общим весом около 79 килограммов.

После этого остальные участники наркогруппировки затаились на несколько месяцев.

После того как новую партию доставили в Москву, «курьера» задержали. В его чемодане обнаружили 33 свертка с наркотиками. В то же время были задержаны еще двое сообщников. В гараже одного из них изъяли свыше 130 килограммов марихуаны.

Возбуждено пять уголовных дел, которые планируют соединить в одно производство. Полицейские работают над задержанием организатора противоправной деятельности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Коломне задержали трех наркосбытчиц с 213 свертками методона и героина.