Спасатели Москвы через окна поздравили юных пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом

Спасатели Москвы через окна поздравили юных пациентов Морозовской детской больницы с наступающим Новым годом Фото: стоп-кадр из видео

Московские спасатели под видом 50 Дедов Морозов с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыш двух корпусов и заглянули в окна палат, чтобы поздравить маленьких пациентов и их родителей с наступающим Новым Годом. С ними были и Снегурочки — 10 психологов Пожарно-спасательного центра на подъемниках. О мероприятии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В роли Дедов Морозов выступили спасатели Пожарно-спасательного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и Московского авиационного центра. С помощью тросов и другого специального оборудования они под зажигательную музыку поднялись прямо к окнам больницы и поприветствовали юных пациентов, подарив тем незабываемые впечатления сказки.

Напомним, ранее Дед Мороз со Снегурочкой на автовышке поздравили детей в Московском областном онкодиспансере. Как писал KP.RU, в больницах действует карантин, поэтому только таким способом юным пациентам могут привезти новогоднее настроение.