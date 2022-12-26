Около 12 тысяч артефактов нашли археологи в Москве в 2022 году

Найденные артефакты передали в мастерские для восстановления. Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

В Москве в 2022 году обнаружили порядка 12 тысяч индивидуальных артефактов и около 250 тысяч археологических фрагментов. Среди них – предметы из стекла, керамики, металла, фарфора и прочее, сообщили в пресс-службе столичного Департамента культурного наследия.

Специалисты занимались раскопками на 650 площадках, их общая площадь достигла более десяти тысяч «квадратов». Больше всего старинных предметов собрали на Ильинке, Сретенке, Тверской улице, Большой Полянке, на Космодамианской и Саввинской набережных, проспекте Мира и Тверском бульваре.

Находки поражают своим многообразием: археологи обнаружили печные изразцы, глиняные кувшины, свинцовые пломбы, керамические сосуды, изделия из стекла, фарфора и других природных материалов. Артефакты передали в мастерские для восстановления. Всего с начала года в столице отреставрировали свыше пяти тысяч уникальных находок.

Ранее KP.RU сообщал, что здание Москонцерта на Пушечной улице отреставрируют. Утраченные элементы восстановят по образцам и аналогам исторического периода. В порядок приведут фасады, облицовку цоколя, декор, уличные элементы.