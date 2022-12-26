Панда повалила ёлку в Московском зоопарке и попала на видео, фото: скриншот из видео Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке начали украшать вольеры животных к предстоящему Новому году, и далеко не всегда это удаётся сделать спокойно и без проблем. Например, одна из панд решила что установленная в её вольере ёлка портит фэн-шуй, и благополучно повалила её. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Украшением вольеров занимаются зоологи, а сейчас ещё и погода не самая удобная - сперва сотрудникам нужно пробить лёд, чтобы установить новогоднюю ёлку. А потом понадеяться, что ни одна панда не решит поломать эти труды. Правда, надежды тщетны - любопытное животное сразу же завалило новый декор на землю.

Панд не зря называют «медведь-кошка» - как и всем нам знакомые домашние коты, они обожают забираться на всё что только можно. Правда, вес панды значительно больше, чем у обычного котика, поэтому часто такая акробатика заканчивается падением как объекта интереса панды, так и самого озорника.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Московском зоопарке начали охоту за подарками. По территории спрятали 50 открыток с новогодними пожеланиями для гостей. Нашедшие их смогут получить особые сюрпризы.