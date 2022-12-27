Овчинский: Московский производитель объявил о выпуске импортозамещающего датчика силомера

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичные предприятия продолжают запускать проекты импортозамещения. Среди них - резидент столичной ОЭЗ с 2019 года, разработчик и производитель образовательного оборудования «Научные развлечения». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, компания занимается активным расширением ассортимента своей продукции. При этом увеличивает и долю собственных разработок.

«Например, раньше в некоторых образовательных наборах для измерения силы мышечного сжатия кисти руки использовались зарубежные датчики, адаптированные предприятием под свою продукцию, - отметил глава ведомства. - Сейчас же в связи с реализацией стратегии замещения иностранных изделий компания приняла решение разработать свой датчик. Производство его начнется в начале 2023 года».

Корпус созданного цифрового ручного динамометра – датчика для измерения силы мышечного сжатия кисти руки человека - состоит из рукоятки с подвижной клавишей и коробки с электронной «начинкой». Достаточно сжать рукоятку и тут же по кабелю в компьютер пойдут данные об изменении сопротивления, характеризующие интенсивность усилия. Начальник производства компании «Научные развлечения» Сергей Мякишев уточнил, что при изучении физиологии человека применение силомера наглядно в форме игры показывает возможности тела.

«Изделие соответствует концепции «интернета вещей», - добавил представитель предприятия. - В наших планах – организация онлайн-соревнований по кистевой силе рук. Технически это становится вполне возможным».

В этом году компания отметила тридцатилетие своей деятельности. Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет ей, как и другим столичным предприятиям, пользоваться существенными налоговыми льготами. Такая экономия даёт возможность вкладывать полученные суммы в увеличение объемов выпуска и расширение ассортимента.