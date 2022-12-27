В Москве в пожаре погибла дочь известного советского летчика Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве во время пожара погибла дочь советского летчика Александра Халутина. Женщина сгорела в своей квартире на севере столицы. Причиной по погибла при пожаре в своей квартире на севере Москвы. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Как стало известно сайту mk.ru, огонь в двухкомнатной квартире распространился вечером, 26 декабря, около 18:35. Пламя стремительно охватило квартиру на 3-м этаже дома по Ленинградскому шоссе.

Спасатели оперативно ликвидировали горение, но спасти хозяйку не удалось. 85-летняя женщина отравилась продуктами горения. Позже соседи рассказали, что она постоянно курила в квартире, а с учетом того, что комнаты были сильно захламлены, искра быстро разгорелась в пожар.

Погибшая оказалась дочерью генерала-майора авиации Халутина. Отец женщины был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского и двумя орденами Отечественной войны 1-й степени.