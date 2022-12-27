Синоптик рассказала, что ждать снегопада в новогоднюю ночь в Москве не стоит

Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова поделилась прогнозом погоды на конец декабря и рассказала, чего ждать в новогоднюю ночь.

В ближайшие дни снег будет усиливаться, а 28 декабря выпадет большое количество осадков. Несмотря на то, что снегопад будет умеренный, сугробы вырастут на 7-11 сантиметров.

Но вслед за снегопадом, начнется оттепель. Начиная с 30 декабря будет от 0 до +2 тепла. Аналогичная погода сохранится до 1 января, что уменьшит высоту сугробов. В новогоднюю ночь осадков не ожидается.

Несмотря на потепление в Москве, за городом температурный фон ниже.

- Со 2 января вероятно понижение температуры и небольшое выпадение осадков, - сказала синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на потепление, разгуливать в легкой одежде в новогоднюю ночь врачи не рекомендуют. Терапевт Анастасия Московченко предупредила россиян об опасности такого променада. Прогулки могут привести к простуде, общему переохлаждению организма или обморожению, особенно на фоне употребления алкоголя, дающего обманчивое ощущение тепла, сообщает NEWS.ru .

Из-за оттепели на дорогах образуется гололед. В связи с этим был объявлен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения – до 02:00 29 декабря. Местами сильная гололедица, сообщает "Москва 24".