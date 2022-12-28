Наталья Сергунина: Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» принесли уже пять тысяч подарков жителям новых регионов России и участникам СВО

Фото: Московские сезоны

Более пяти тысяч новогодних подарков уже собрано в рамках акции «Москва помогает» на фестивале «Путешествие в Рождество». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. Горожане и туристы приносят сладкие угощения и игрушки для детей из новых регионов России, а также теплые вещи для участников специальной военной операции (СВО).

Фестиваль открылся в столице 23 декабря. На его площадках находится 25 пунктов приема подарков, например, они есть на Тверской площади, Новом Арбате, на территории между площадью Революции и Манежной площадью, на Матвеевской, Митинской и Вешняковской улицах, на Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда.

«В первые дни посетители фестиваля принесли больше пяти тысяч подарков. Детям чаще всего передают игрушки, книги и сладкие сувениры, военнослужащим — перчатки, термобелье, шапки и шарфы. Еще благодаря жителям собраны сотни килограммов конфет, шоколада и печенья, настольные игры и новогодние украшения», — отметила Наталья Сергунина.

Фото: Московские сезоны

Всего в городе насчитывается 50 новогодних центров «Москва помогает». Помимо фестивальных площадок, они каждый день работают в парках, на Воробьевых горах, Северном речном вокзале и ВДНХ. Домики-шале, куда можно приносить подарки, будут открыты до 8 января 2023 года.

Новогодняя акция «Москва помогает» проводится с 1 декабря. Она объединила более тысячи волонтеров и десятки тысяч жителей и гостей столицы — молодежь, семьи с детьми, людей старшего возраста. Как уточнила Наталья Сергунина, менее чем за месяц собрано уже 70 тысяч подарков. В конце прошлой недели первую часть из них отправили в новые регионы.